Opnieuw 37 transmigranten opgepakt in Zeebrugge

Brugge / Assebroek - Bij een grootschalige politieactie in Zeebrugge werden dinsdagavond opnieuw enkele tentenkampen opgeruimd. In totaal werden 37 transmigranten opgepakt, meldt de lokale politie van Brugge.

Heel wat illegale vluchtelingen hopen via de haven van Zeebrugge in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Daardoor hangen vooral in de buurt van de Sint-Donaaskerk en het natuurgebied ‘De Fonteintjes’ vaak transmigranten rond. Bij de actie van dinsdagavond trof de politie opnieuw 37 transmigranten aan.

De Brugse lokale politie organiseert sinds twee jaar dergelijke acties in Zeebrugge. Eerder deze week werd aangekondigd dat de acties gericht op transmigranten voortaan zelfs wekelijks zullen gehouden worden. Ook de federale politie en de omliggende politiezones werken mee aan de acties. Zo was bij de actie van dinsdag ook de politiezone Blankenberge/Zuienkerke betrokken.

Ten slotte dringt het stadsbestuur al lang aan op bijkomende opvangplaatsen in gesloten centra in de buurt. In samenspraak met de Dienst Vreemdelingenzaken zijn er nu vier opvangplaatsen per actie, terwijl dat er voorheen slechts twee waren.