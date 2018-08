Drie staatloze voetballertjes en coach worden Thai

De drie uit een grot in het noorden van Thailand geredde voetballertjes en hun coach krijgen het staatsburgerschap van het Zuidoost-Aziatische land. Ze waren tot nog toe staatloos en hebben nu een Thais paspoort gekregen. Dat deelden vertegenwoordigers van de lokale regering in de provincie Chiang Rai woensdag mee. De provincie bevindt zich op een duizendtal kilometer van Bangkok en grenst aan Laos en Myanmar. Daar leven verschillende bergvolkeren, die staatloos zijn.

De drie jongeren van 13, 14 en 16 jaar en hun 25-jarige voetbalcoach legden naar verluidt ook een eed af. Tot dusver hadden ze tevergeefs het Thaise burgerschap aangevraagd, deels omdat er documenten ontbraken. Twee maanden geleden hadden ze echter alle benodigde papieren ingediend, zei Somsak Kanakam, districtshoofd van Mae Sai. “De procedure liep volgens de gebruikelijke regels”, zei hij. “De redding uit de grot heeft hen geen voordeel opgeleverd”.

Met hun identificatiepapieren die de vier nu in handen hebben, kan de jeugdploeg nu ook buitenlandse uitnodigingen aannemen om andere teams te bezoeken. De twaalf jeugdvoetballers tussen de 11 en 17 jaar oud en hun coach brachten op 23 juni ondanks het regenseizoen een bezoek aan het grottencomplex Tham Luang-Khun Nam Nang Non in het uiterste noorden van Thailand. Ze werden echter verrast door het snel stijgende water, dat de enige weg naar buiten blokkeerde. Pas na 17 dagen konden de laatsten van hen op 10 juli door duikers bevrijd worden. De hele wereld volgde hun spannende en spectaculaire reddingsoperatie. Momenteel wordt een museum gebouwd om de dramatische momenten te herdenken.