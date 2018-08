Boer treft ontsnapte Amerikaanse zeearend bij zijn buurvrouw: “Hij was een kippetje aan het eten”

Pascal keek nogal op toen hij zijn buurvrouw om hulp hoorde roepen. Ze was in paniek omdat een adelaar één van haar kippetjes aan het verorberen was. De landbouwer, overigens ook valkenier, keek zich de ogen uit de kop. “Het was wel degelijk een Amerikaanse zeearend”, zegt hij aan l’Avenir. Het dier was ontsnapt uit een Franse zoo en was al twee weken spoorloos.

Het was een ontmoeting die de boer uit Lutremange niet snel zal vergeten. Maandagavond roept zijn buurvrouw hem in paniek. “Ze zei me dat er een arend één van haar kippetjes aan het eten was. Ik dacht niet echt dat ik op een arend ging stuiten.” Maar eens oog in oog met het dier, moest Pascal wel toegegeven dat het om het nationale symbool van de Verenigde Staten ging. “Dat zie je hier niet vaak, zo’n dieren zie meer in zoo’s”.

Een Amerikaanse zeearend is een grote en gevaarlijke roofvogel, maar gelukkig is Pascal naast landbouwer ook valkenier. “Ik heb eerst een visnet genomen, hij was heel geconcentreerd aan het eten, maar bijzonder agressief. Met een stel stevige handschoenen heb ik hem dan toch kunnen pakken, zijn klauwen en scherpe bek ontwijken was niet eenvoudig. Vervolgens heb ik hem in een kooi kunnen stoppen.”

“Dan heb ik hem een jonge duif gegeven. Het was heel indrukwekkend om zien hoe hij dat duifje volledig pluimde om het dan volledig op te eten, met botjes en al.”

Intussentijd had Pascal zijn avontuur al op Facebook gedeeld en kwam hij zo in contact met de eigenaar van de majestueuze vogel. En wat blijkt: het dier was ontsnapt uit een Franse zoo. “Hij is eigendom van de zoo in Amnéville. Woensdag heeft iemand van de zoo me gecontacteerd.”

Nu blijkt dat het dier, dat ‘luistert’ naar de naam Balkan, ontsnapte tijdens een roofvogelshow. Balkan werd tijdens het overvliegen opgejaagd door enkele kraaien en maakte zich daarna uit de voeten. Hij was ruim twee weken spoorloos. “Zeearenden stijgen bijzonder snel om dan een duikvlucht in te zetten. Dat is heel knap om zien, maar als hij op zijn hoogste punt opgejaagd wordt, kan hij van slag raken. Als hij dan er dan niet in slaagt om snel zijn blik terug te pinnen op de zoo, raakt hij gedesoriënteerd”, zegt Maëva Seyller, verantwoordelijke voor de roofvogels in de zoo van Amnéville. Balkan is overigens niet aan zijn proefstuk toe, vorig jaar nam hij toen ook - letterlijk - de vlucht om dan twee weken spoorloos te blijven.

Intussen is een valkenier van de zoo Balkan komen oppikken en is Balkan terug thuis.