Bergbeklimmers in Oostenrijk overleden na dodelijke val van honderden meters

Twee bergbeklimmers en een wandelaar hebben woensdag in Oostenrijk een dodelijke val gemaakt. De twee klimmers waren onder goede weersomstandigheden in het natuurgebied Wilden Kaiser aan een klimtocht zonder touwen bezig op de zogeheten Kopftörl-bergrug, toen het ongeval gebeurde. Dat zei een politiewoordvoerster. Ze stortten honderden meters in de diepte.