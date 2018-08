Nog 55 dagen oorlog: koning Albert wil zijn land terug

Vier jaar lang neemt het Belgische leger niet deel aan de grote aanvallen. Koning Albert vindt het land nog steeds min of meer neutraal en heeft noch de ­manschappen noch het geld om in het offensief te gaan. De Belgen verdedigen hun deel van de ­Ieperboog, De Heilige Wacht aan de IJzer. Maar in de zomer van 1918 keren de kansen. Koning Albert wil zijn land terug. En start in september met de Britten het Bevrijdingsoffensief. Het is een hard gevecht. Een derde van alle gesneuvelde Belgische soldaten valt in de laatste 55 dagen van de oorlog.