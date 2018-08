Heel veel kaarsjes nodig voor Ford Mustang: tien miljoenste wagen rolt van de band

De Amerikaanse autobouwer Ford heeft woensdag het tien miljoenste exemplaar van zijn legendarische model Mustang gebouwd in zijn fabriek in Detroit. Dat ging gepaard met een uitgebreid feestje op de zetel van de autofabrikant.

De eerste Mustang werd voorgesteld in de lente van 1964 in New York. Ford blikt graag terug naar het verleden, en lanceerde in januari al een beperkte reeks van de auto, die Mustang Bullitt gedoopt werd, als verwijzing naar de beroemde film uit 1968 met Steve McQueen in de hoofdrol.