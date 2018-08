Het Ryanair-personeel lust hem rauw. Een portret van Michael O’Leary, de ergste baas ter wereld

De staking bij Ryanair is niet meer te vermijden. De werknemers zijn niet van plan om Michael O’Leary (57) nog cadeaus te geven. De abominabele werkomstandigheden zijn maar een deel van de verklaring. Hun woede is ook persoonlijk gericht tegen hun flamboyante CEO, die low cost op de kaart zette. En dat is, ondanks zijn succesverhaal, niet helemaal onbegrijpelijk. Een portret van de “onmogelijke baas”, aan de hand van zijn eigen woorden.