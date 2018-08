Politie deelt onvrede over vrouw die slachtoffer filmt tijdens reanimatie. Zij ziet het probleem niet: “Hoort bij deze tijd”

Het Nederlandse politieteam Leijdal kaart een kwalijke zaak aan na een dodelijk ongeval op de snelweg A58: getuigen pakten hun telefoon om filmpjes en foto’s te maken van de ravage en de slachtoffers. Daardoor werd ook het werk van de hulpdiensten bemoeilijkt. “Om je dan in te houden is vrij lastig”, klinkt het. Maar een vrouw die een filmpje maakte, vindt de commotie niet helemaal terecht. “Ik vind het stiekem ook wel leuk als grote en belangrijke kanalen mijn berichten retweeten.”

Op de A58 bij Bavel ging het deze week helemaal mis: drie wagens reden op elkaar, waarbij een 48-jarig slachtoffer om het leven komt. Een andere man en vrouw liepen ernstige verwondingen op. De weg werd afgesloten, zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. Dat bleek echter niet zo eenvoudig, omdat tal van automobilisten met hun telefoon foto’s en video’s stonden te maken. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

“Zelfs tijdens het reanimeren van een van de slachtoffers”, schrijft Politieteam Leijdal op Facebook. “Hiermee toon je niet alleen dat je geen enkele vorm van respect hebt maar je loopt ook in de weg en zorgt voor woede bij omstanders en de hulpverleners.”

“Mevrouw keek me arrogant aan en filmde door”

Terwijl hulpverleners het leven van een slachtoffer probeerde te redden, zag agent Koen Simmers hoe een vrouw haar telefoon pakte en begon te filmen. “Mevrouw, wilt u niet filmen dat wij iemand aan het reanimeren zijn”, vroeg hij haar. Dat was echter tegen dovemansoren gericht. “Mevrouw keek me arrogant aan en filmde door.” Na een tweede verzoek, stopte vrouw en liep weg. “Om je dan in te houden als agent is vrij lastig kan ik vertellen.”

Maar zij was lang niet de enige die het nodig vond het de ravage en de slachtoffers te filmen. Een automobilist zette zelfs zijn wagen stil op de rijbaan, waardoor er bijna een vrachtwagen op zijn voertuig botste.

“Hoort bij deze tijd”

De 52-jarige Jeanelyn Soleana was een van de personen die een video maakten. Ze zette de beelden online. Maar ze voelt zich niet aangesproken door de teksten van de politie, hoewel ze de negatieve reacties die ze kreeg wel kan begrijpen. “Jawel hoor, ik snap best dat mensen boos zijn. Aan de andere kant: het hoort er ook wel een beetje bij.”

Naar eigen zeggen deed Jeanelyn het ook om anderen te waarschuwen voor de drukte op de weg. “De beelden hebben dus ook een preventieve werking, het is niet alleen maar uit sensatiezucht.” Maar: “Ik vind het stiekem ook wel leuk als grote en belangrijke kanalen mijn berichten retweeten. Ik plaats wel vaker filmpjes en foto’s van ongelukken, en als een groot account mijn bericht retweet krijg ik er heel veel volgers bij. Daar krijg ik echt een kick van.”