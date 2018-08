Vaccinatiecampagne tegen nieuwe ebola-uitbraak in Congo van start

In het oosten van Congo is woensdag de vaccinatiecampagne begonnen die de laatste uitbraak van de dodelijke ebola-epidemie moet indijken. Het is al de tweede keer op enkele weken tijd dat zo’n campagne in Congo opgezet moet worden. Volgens minister van Gezondheid Oly Ilunga Kalenga zijn er 3.000 dosissen van het vaccin beschikbaar voor het getroffen gebied.

Gezondheidswerkers worden als eersten gevaccineerd, gevolgd door mensen die met patiënten contact gehad hebben.

In deze laatste uitbraak zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO al zeker 43 gevallen van ebola. Het gaat dan om bevestigde, verdachte en vermoedelijke gevallen. Onder de zestien bevestigde gevallen kwamen al negen mensen om.

De WHO waarschuwde al dat de uitbraak zich voordoet in een conflictgebied, wat de strijd tegen de epidemie kan bemoeilijken. In de regio in kwestie, die grenst aan Rwanda en Oeganda, wonen meer dan een miljoen vluchtelingen, zowel uit eigen land als uit die buurlanden.

De Congolese autoriteiten meldden deze nieuwe epidemie pas enkele dagen nadat een vorige epidemie officieel beëindigd was. Daarbij vielen 33 doden, maar er was geen verband tussen de twee.