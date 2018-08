Transfer Courtois naar Real is definitief rond: clubs kondigen zo meteen de overgang aan

De transfer van Thibaut Courtois van Chelsea naar Real Madrid is officieel in kannen en kruiken. De twee clubs zullen zo meteen de overgang van de Belgische nummer één aankondigen.

De afhandeling van de transfer van Thibaut Courtois naar Real Madrid kwam woensdag in een definitieve stroomversnelling toen Chelsea met Kepa Arrizabalaga een vervanger voor onze landgenoot kon strikken, een noodzakelijke voorwaarde voor een vertrek van Courtois uit Londen. Arrizabalaga komt over van Athletic Bilbao voor een recordbedrag van liefst tachtig miljoen euro (lees meer). Donderdagavond sluit de (ingaande) transfermarkt in Engeland, de tijd begon dus te dringen voor Courtois.

Eens de transfer van Kepa was afgerond, stond niets een vertrek van Courtois naar Real Madrid nog in de weg. De Limburger had zijn zinnen al geruime tijd op een verhuizing naar Madrid gezet. Niet alleen omdat hij er bij de regerende kampioen van Europa kan spelen, ook omdat zijn kinderen er wonen. De beste doelman van het WK had al een akkoord met de ­Koninklijke voor een contract van vier seizoenen.

Het transferbedrag van Courtois zou rond de 40 miljoen euro liggen. Slechts de helft van Kepa, maar toch een fikse som voor een speler die nog maar één jaar onder contract lag. Als Chelsea Courtois niet had verkocht, was hij volgende zomer gratis vertrokken.