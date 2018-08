Trump legt Rusland nieuwe sancties op na vergiftiging van gewezen dubbelspion

Donald Trump gaat Rusland nieuwe sancties opleggen voor het gebruik van een chemisch wapen tegen de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal (67) en zijn dochter Joelia (33).

Joelia Skripal. Foto: AFP

De vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal (67) werd op 4 maart samen met zijn dochter Joelia (33) in het Engelse Salisbury vergiftigd met een kleine hoeveelheid van het zenuwgas novitsjok. Joelia mocht uiteindelijk op 10 april het ziekenhuis verlaten. Haar vader werd op 18 mei naar huis gezonden.

De Skripal-affaire veroorzaakte een ernstige diplomatieke crisis tussen het westen en Rusland: verschillende Russische diplomaten in Europa, maar ook onder meer in de Verenigde Staten, Canada en Australië werden het land uitgezet, waarop Rusland hetzelfde deed met westers diplomatiek personeel.

Sergej Skripal. Foto: AFP

Nieuwe sancties

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump kondigt woensdag aan dat er nieuwe sancties komen tegen het Rusland van Vladimir Poetin in de nasleep van de zaak. Buitenlandminister Mike Pompeo heeft een document ondertekend waarin zwart op wit staat dat Rusland het internationaal recht geschonden heeft door Sergej Skripal en zijn dochter te vergiftigen volgens de Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act van 1991.

De sancties zullen rond 22 augustus in voege treden. De sancties zijn onderverdeeld in twee delen, zo staat in de wet uit 1991, meldt NBC News. Ze legt Rusland onder andere beperkingen op rond de export en financiering van wapens. De impact daarvan zal niet bijster groot zijn, omdat er momenteel al beperkingen op gelden.

Grotere gevolgen worden verwacht van de sanctie die de export van goederen die belangrijk kunnen zijn voor de nationale veiligheid aan Rusland verbiedt. Onder meer elektronische toestellen en onderdelen en calibratiegerief voor vliegtuigen zal zo niet langer naar Rusland kunnen uitgevoerd worden.

Drie maanden later gaat nog een tweede golf van sancties in, met onder meer een terugval van diplomatieke relaties, Aeroflot dat niet meer in de VS mag vliegen en een verbod op bijna alle import en export. Als Rusland tegen die tijd kan garanderen dat het geen chemische wapens meer zal gebruiken en toelaat dat VN-waarnemers in Rusland zelf inspecties kunnen houden, gaan ze niet in. Maar de kans dat Rusland zoiets toelaat lijkt niet bijster groot.