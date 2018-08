Blauwalg kan nog maanden Limburgse wateren teisteren: “Kan zelfs tot hersenaandoeningen leiden”

De giftige blauwalg die verschillende kanalen en vijvers in Limburg teistert, kan nog tot eind september voor problemen zorgen. “Hoewel regen en koelere temperaturen de groei remmen, kunnen de bacteriën lange tijd in het water aanwezig blijven”, waarschuwt Pieter Vanormelingen van Natuurpunt. Tot nader order blijven wateractiviteiten daarom verboden in de kanalen van Bocholt-Herentals en Beverlo en in de jachthaven Heerenlaak in Maaseik. Dat schrijft Het Belang van Limburg donderdag.

De bloei van de blauwalg in Limburgse plassen en waterlopen is intussen een jaarlijks terugkerende hinder. “Blauwalgen ontwikkelen zich optimaal in warme omstandigheden, dus het hoeft niet te verbazen ...