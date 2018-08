Courtois bedankt Chelsea en vraagt Engelse fans om begrip

Op zijn Facebookpagina heeft Thibaut Courtois woensdagavond iedereen bij Chelsea bedankt nadat zijn transfer naar Real Madrid officieel bekend werd gemaakt. Hij vroeg ook begrip aan de Chelsea-fans. “Ik hoop dat jullie begrijpen dat de mogelijkheid om dichter bij mijn kinderen te kunnen zijn een belangrijke factor was in mijn beslissing. “

Woensdagavond werd eindelijk officieel wat al langer in de lucht hing: een transfer van Thibaut Courtois van Chelsea naar Real Madrid (lees meer). Een overgang die de voorbije dagen veel kwaad bloed zette bij de fans van de Londense topclub, vooral omdat de Belgische keeper de voorbije dagen zijn kat stuurde naar de training. Courtois probeert met een mooie boodschap aan Chelsea en de fans toch in schoonheid een punt te zetten achter vier mooie jaren.

De boodschap van Courtois:

“Hallo Chelsea familie!

Met deze woorden wil ik van ganser harte mijn dankbaarheid uiten voor de voorbije vier fantastische jaren. Chelsea zal altijd een speciale plaats in mijn hart hebben.

Ik was amper negentien toen ik de club een groot vertrouwen toonde in mijn vaardigheden. Het feit dat zo’n grote club mij al volgde was een droom die uitkwam. De beslissing om mij eerst uit te lenen, hielp me uit te groeien tot een keeper die geschikt was voor Chelsea.

Toen ik terugkeerde, was ik erg blij om deel uit te maken van één van de grootste teams ter wereld. Ik vervulde een droom door te spelen in de Premier League. Daarom ben ik ook enorm trots dat we samen twee Premier League titels, een League Cup en een FA Cup konden winnen!

Ik wil al mijn ploegmakkers en leden van de technische staf met wie ik de voorbije jaren dit succes en de geweldige momenten - zowel op als naast het veld - mocht delen enorm bedanken. Het team zou nooit succesvol geweest zijn zonder de hulp van alle andere medewerkers die zich dubbelplooien voor de spelers en de club. Ik heb het dan over de medische staf, de materiaalmannen en alle anderen die ik niet elk afzonderlijk kan bedanken.

Last but not least wil ik de fans bedanken voor hun geweldige steun de voorbije jaren. Ik hoop dat jullie begrijpen dat de mogelijkheid om dichter bij mijn kinderen te kunnen zijn een belangrijke factor was in mijn beslissing.

Ik wens jullie al het beste in de toekomst.

Het was een geweldige eer om deel uit te maken van de Chelsea-familie.

Thibaut”