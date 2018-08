Brussel - De bewoners van de Alhambrawijk in Brussel hebben het gehad met hun wijk. Elke dag zien ze er drugs verhandeld en genomen worden, en dat klagen ze nu aan met filmpjes op Facebook. “De agressieve junks waden door de straten op zoek naar hun volgende dosis.”

Op de Facebookpagina Comité Alhambra maken de bewoners van de wijk al enige tijd hun ongenoegen kenbaar. Ze hebben het gehad, zowel met de drugsproblematiek in de wijk als met de problemen die de prostitutie met zich meebrengt. “Beste buren, sinds meerdere weken zijn de problemen met drugs in de wijk fors gestegen. Als u foto’s, filmpjes of getuigenissen hebt, gelieve die dan aan ons te bezorgen”, verscheen er eerder al.

Prostitutie

“Door het ontbreken van een gestructureerd antwoord op de ongecontroleerde straatprostitutie kregen allerlei vormen van overlast gemakkelijk voet aan wal in de Alhambrawijk: prostitutiecafés, georganiseerde misdaad, bingo’s, drugshandel...”, aldus de bewoners. “Vooral dat laatste zorgt er nu voor dat we geconfronteerd worden met een enorme toename aan junkies, niet alleen in de metro, maar overal in de wijk, die zich soms prostituteren om hun verslaving te kunnen bekostigen.”

“In 2017 hebben we de eerste drugverslaafde openlijk zien gebruiken – dat was in de Sint Jan Népomucenusstraat waar we in 2016 de eerste leefstraat van Brussel hebben georganiseerd. We waren toen triest en geshockeerd. Twaalf maanden later, wanneer om 7 uur ‘s ochtends de dealer present meldt, staan wel 15 drugsverslaafden aan te schuiven.”

Heroïnepijpen

Uit een nieuwe video blijkt dat ze heel wat beelden gekregen hebben na die eerste oproep. “Gedurende drie dagen - op 1, 2 en 3 augustus - hebben we op drie plaatsen in de wijk alle drugsoverlast op straat gefilmd”, is te lezen in een compilatiefilmpje op de Facebookpagina. “Het resultaat is deprimerend.”

Op de beelden zie je dealers op de openbare weg drugs verhandelen en zie je jongeren drugs gebruiken terwijl iedereen het kan zien. “De heroïnepijpen worden meer en meer vervangen door naalden. Intraveneus gebruik dat voorheen vooral aan de lift in metro IJzer plaatsvond, zien we nu meer en meer in het straatbeeld. Naalden slingeren rond in de openbare ruimte en vormen niet alleen een risico voor de bewoners en hun kinderen, maar kunnen ook ernstig letsel toebrengen aan de straatvegers en het personeel dat bijvoorbeeld de bloembakken onderhoudt of het vuilnis komt ophalen.”

“We merken ook een toename aan auto- en huisinbraken en zien meer een meer agressieve junks de straten doorwaden op zoek naar hun volgende dosis. Onder de goeie klanten zijn al jarenlang de sekswerkers die cocaïne kopen. Sommigen combineren dat met een fles whisky waardoor ze vaak agressief en luidruchtig worden. Nu zien we ook vaker heroïneverslaafde prostituees die vooral overdag klanten ronselen. Als ze urgent een dosis nodig hebben, klampen ze elke man aan die voorbijkomt en stellen ze hun diensten voor aan dumpingprijzen. “

Het comité pleit voor structurele oplossingen, zoals gebruikersruimtes, behuizingprojecten en psychologische en medische bijstand. “Maar ook administratieve opvolging. Het op orde brengen van de papieren voor het OCMW kan bijvoorbeeld al een goeie aanzet zijn voor een nieuwe start voor een drugsverslaafde. In tussentijd vragen wij de burgemeester en iedereen bevoegd in de materie dat de overlast kordaat wordt aangepakt. Want het ontbreken van een efficiënt beleid en structurele maatregelen rond de ongecontroleerde straatprostitutie, heeft ertoe geleid dat we nu geconfronteerd worden met nieuwe vormen van overlast.”