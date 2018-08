Hij vermoordde tien Belgische para’s, maar wil nu in ons land schuilen

“Een moordenaar van het ergste soort.” Zo bestempelde het openbaar minister Bernard Ntuyahaga elf jaar geleden op zijn assisenproces in Brussel. De Rwandese ex-majoor was een van de verantwoordelijken van de moord op de tien Belgische blauwhelmen in 1994. Maar nu is hij vrijgelaten, en bronnen binnen het leger vermoeden dat de Rwandese ex-majoor een asielaanvraag heeft ingediend om in ons land te blijven.