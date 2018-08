Eigenaars Hummer moeten kilometerheffing betalen: 5.000 euro per jaar, net als vrachtwagen

Met 102 zijn ze, de Vlaamse eigenaars van een Hummer. Die grote Amerikaanse wagen overschrijft in principe het maximaal toegelaten gewicht van meer dan 3,5 ton, waardoor de auto volgens de Vlaamse regelgeving onder de kilometerheffing valt. Net als vrachtwagenchauffeurs betalen Hummer­bestuurders dus een som per gereden kilometer.

Toch wisten 24 onder hen die belasting te ontlopen door een fiscaal achterpoortje. Zo verklaarden ze officieel dat ze de Hummer nooit als vrachtwagen zouden gebruiken. Met die verklaring konden ze ook de verkeersbelasting ontwijken die alle automobilisten betalen.

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) sluit dat poortje nu. Binnenkort krijgen de belastingontduikers een aanslagbiljet voor de verkeersbelasting in de bus. Vanaf 1 oktober komen er gerichte controles. “Dat een voertuig als de Hummer met een grote impact op het milieu aan die belastingen zou ontsnappen is ontoelaatbaar.” Het gaat om zo’n 5.000 euro per jaar per eigenaar.