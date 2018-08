Dan toch kwaad opzet? Parket voert onderzoek naar dood van Brugse ex-advocaat (35) in Zuid-Afrika

Assebroek / Brugge - Na de Zuid-Afrikaanse autoriteiten zal ook het federaal parket de dood van de Brugse ex-advocaat Pieter-Jan Staelens verder onderzoeken. Dat betekent op zich niet dat men van een crimineel feit uitgaat, maar wel dat men de zaak ernstig wil bekijken. “Het is nu eenmaal zo dat het federaal parket een onderzoek kan openen als er een Belg in het buitenland overlijdt”, aldus woordvoerder Eric Van Der Sypt. “In dit geval leek ons dat opportuun. Al wil dat niet zeggen dat we bepaalde zaken vermoeden. We willen gewoon de Zuid-Afrikaanse dossiers bekijken om ons ook een beeld te vormen van wat er gebeurd is.”

“Verschrikkelijk beeld”

Dat blijft namelijk nog steeds onduidelijk. Feit is dat Pieter-Jan aan de kant van de weg in Hermanus dood teruggevonden werd in zijn wagen. Of er sprake was van een ongeval is nog niet bekend. Zijn familie reisde ondertussen al naar Zuid-Afrika af en ging er alles bekijken. “We hebben de auto gezien en de plaats waar het is gebeurd”, zegt Bart Staelens, zelf stafhouder aan de Brugse balie. “Het was voor ons allemaal verschrikkelijk om te zien. Pieter-Jan is trouwens gestorven in de Vallei van Hemel en Aarde.”

Een speciaal onderzoeksteam is volop met het onderzoek bezig, maar veel leverde dat voorlopig niet op. “We hebben vragen, maar geen antwoorden”, zegt papa Bart. “Het kan een stom accident zijn met een sigaret, maar het kan ook kwaad opzet zijn. Het is echt niet duidelijk. Het forensisch team hier lijkt me wel professioneel. We hopen dan ook dat het onderzoek snel vooruit kan gaan. Ik probeer er alleszins druk op te zetten. Ik weet niet of we ooit de waarheid zullen achterhalen, maar we willen het wel proberen. En dan moet er net nu hard gewerkt worden.”

Begrafenis in België

Pieter-Jan vergaarde in ons land enige professioneel bekendheid als specialist in het vreemdelingenrecht. Maar drie jaar geleden ging hij in Zuid-Afrika wonen, samen met zijn vrouw en drie kinderen. Hij promootte er groene energie en verkocht er windmolens en zonne-energie. Tot hij afgelopen zondag dood teruggevonden werd.

De dertiger zal in ons land begraven worden. “Donderdag om 15 uur is er in Zuid-Afrika een afscheidsdienst”, zegt papa Bart. “Daarna reizen wij terug naar Brugge. Daar zal ook nog een dienst zijn.” Pieter-Jan zal op zaterdag 18 augustus in de kerk van Kristus-Koning begraven worden. Het precieze uur staat nog niet vast.

