Garnalenvissers varen niet meer uit door overaanbod en... Offerfeest

De Nederlandse Vissersbond vraagt haar vissers om de komende twee weken géén garnalen te vangen. “Door het Offerfeest liggen de pelfabrieken in Marokko een tijdje stil”, zegt Pim Visser van sectorfederatie VisNed. En de frigo’s zítten al bomvol, want er wordt historisch veel gevangen. “We moeten vermijden dat de prijs instort.”

Nee, garnalen zijn niet duur meer. Want neen, garnalen zijn niet langer schaars. Meer nog, er dreigt een overaanbod. Zo erg zelfs dat de Nederlandse Vissersbond en sectororganisatie VisNed oproepen om de komende twee weken helemaal niets meer te vangen.

“Omdat we ze niet meer verwerkt krijgen”, zegt Pim Visser van VisNed. “Het Offerfeest komt eraan op 22 augustus. In Marokko werken ze dan een tijdje niet. Als de vissers blijven aanvoeren, moet alles in de diepvries en daar heeft niemand iets aan.”

Want ja, het is nog altijd in Marokko dat goedkope arbeidskrachten uw garnalen pellen. Zo’n 90 procent van alle aanvoer gaat per vrachtwagen naar de gigantische pelfabrieken daar en terug. En het zijn vooral de Nederlanders die uw garnalen vangen: ze hebben 85 procent van de markt in handen. Nederland zit dus aan de knoppen als het om onze “kaviaar van de Noordzee” gaat.

“En nu moet er iets gebeuren”, zegt Pim Visser. “Want er is een zeer groot aanbod, en dat heeft de prijs al fors doen zakken. We moeten zorgen dat de prijs niet helemaal instort.”

Voor een kilo gepelde garnalen betaalt u op dit moment zo’n 50 euro in de winkel of supermarkt. Is dat goedkoop? “Het is goedkoop als je vergelijkt met de vorige jaren, toen de prijs vaak boven de 100 euro per kilo lag”, zegt Charles Devinck van de Vlaamse Federatie van Vishandelaars.

Visser met vakantie

De Nederlandse vissers zijn niet verplicht om de oproep te volgen. En de Vlaamse? Die vissen amper één procent van de totale jaarlijkse garnalenvangst op, dus wat zij doen betekent niet veel voor de markt. “Maar ik neem vakantie”, zegt garnaalvisser Gregory Arnoys uit De Panne. “De Nederlanders kopen onze garnalen niet meer op omdat ze er zelf al te veel hebben. Ik krijg nog 5 euro per kilo in plaats van 13 euro vorig jaar. Dat is niet interessant.”