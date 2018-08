Je bent jong, hip, woont in de stad en wilt wat groen in je leven: welkom in de urban jungle

Tik #urbanjungle in op Instagram en je krijgt miljoenen hits. Allemaal foto’s van woonkamers vol gebladerte. En ook woonmagazines zijn het erover eens: een interieur vol planten is dé trend van 2018. Hippe vogels in de stad willen hun gebrek aan tuin massaal compenseren met een mini-oerwoud in huis. “Het is fijn om den buiten naar binnen te halen.”

“De pannenkoekenplant of pilea was mijn eerste plant, gekregen van een vriendin. Ik vond het leuk dat het na een tijd lukte om die te laten groeien. Planten geven leven aan de ruimte. Zeker nu ik in Gent ...