Dendoncker wordt een pion in het netwerk van supermakelaar Jorge Mendes

Wolverhampton rondt vandaag de transfer af van Leander Dendoncker (23). Opvallend, want bij de ‘Wolves’ heeft Jorge Mendes – ’s werelds machtigste makelaar – veel invloed. Stapt Dendoncker dan toch in zijn netwerk? Eerder weigerde hij nog een transfer naar Marseille omdat het dubieuze investeringsfonds Doyen Sports achter die deal zat. Hij wilde niet dat zo’n fonds (later) zijn carrière zou bepalen. Maar van Mendes wordt gezegd dat hij Doyen hielp oprichten. Waarom dan wel Wolverhampton en niet Marseille?