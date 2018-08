Club Brugge helpt mee aan droomtransfer Anderlecht

Anderlecht verkoopt vandaag Leander Dendoncker (23) aan het Engelse Wolverhampton voor 15 miljoen euro. En Club Brugge verpatst Alexander Scholz (25) aan het Deense Midtjylland. Omdat die steentjes vallen, kantelt ook het blokje van Bubbacar Sanneh (23) van Midtjylland richting RSCA. Paars-wit heeft nu het geld om hun gewenste verdediger te halen en de Denen hebben met Scholz al een vervanger voor Sanneh.

Nadat Dendoncker eerder een ietwat louche bod van Marseille had afgewezen, stapte de West-Vlaming na zijn eerste ochtendtraining met Anderlecht op het vliegtuig richting Engeland. Hij ging er onderhandelen met de promovendus Wolverhampton.

Foto: Isosport

The Wolves toonden al interesse sinds januari, maar het was niet meteen de bestemming waar de Rode Duivel van droomde. Anderlecht wil echter minstens 15 miljoen en alle partijen beseften steeds meer dat grote topclubs niet bereid zijn om dat bedrag te betalen.

Nog een jaar langer bij Anderlecht zag niemand zitten en in de wetenschap dat de Engelse transfermarkt vandaag om 18 uur sluit, werd de focus toch weer op de Premier League gelegd. Daar zit kapitaal genoeg.

Een deal met Wolverhampton was er gisteravond nog niet, maar de speler werd al rondgeleid op het oefencomplex en zowel Anderlecht als Dendoncker rekenen erop dat alles vandaag in orde komt. Dendocnker zelf heeft nog weinig alternatieven en paars-wit nam zijn transfersom al op in de begroting.

Dat is vooral omdat Anderlecht nog een extra verdediger wil halen. Eerste keuze is Bubbacar Sanneh van het Deense Midtjylland. De Brusselaars boden in juli al eens 5 miljoen voor de granieten Gambiaan, maar dat werd geweigerd. De Deense kampioen wilde eerst de CL-voorrondes betwisten, maar daarin werd Midtjylland ondertussen uitgeschakeld.

Sanneh moet bij Anderlecht naast Dendoncker overigens ook Kara doen vergeten, want van hem wil paars-wit graag af.

1,5 miljoen voor Scholz

Een bijkomende factor waardoor Midtjylland toegefelijker zal zijn om Sanneh naar Brussel te laten gaan, is het feit dat ze al een vervanger hebben. Die komt ook uit België. Alexander Scholz verlaat Club Brugge en zal voor vijf jaar tekenen bij Midtjylland. De Denen betalen zo’n 1,5 miljoen.

Foto: BELGA

Scholz zelf zal maar zes maanden bij blauw-zwart hebben gevoetbald. Hij kwam in januari over van Standard voor een kleine 2 miljoen, maar kwam bij Club niet verder dan vijf matchen. Omdat Brugge de Kroaat Mitrovic aanwierf, was Scholz overbodig geworden.