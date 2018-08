Batshuayi verkiest Valencia, Celtic en Torino willen Denayer

Vandaag sluit de (inkomende) transfermarkt om 18u in Engeland en dus worden het cruciale uren voor enkele Belgische voetballers die actief zijn over Het Kanaal.

Thibaut Courtois is weg bij Chelsea, maar wellicht vertrekt er nog een Belg. Michy Batshuayi heeft zijn zinnen gezet op een transfer en kan worden uitgeleend. Vorig jaar werd de spits nog verhuurd aan Borussia Dortmund, nu heeft hij – volgens de Spaanse krant Marca – een voorkeur voor Valencia. Chelsea wil vandaag graag duidelijkheid, want voor het sluiten van de transfermarkt moet het dan wellicht ook nog een nieuwe aanvaller halen.

Celtic Glasgow meldde zich opnieuw bij Manchester City voor Jason Denayer. De Schotse topclub deed een bod om de verdediger te huren. Vooral trainer Brendan Rodgers – die Denayer al een seizoen onder zijn hoede had bij Celtic – wil hem er graag bij hebben. Als Denayer naar Celtic gaat, krijgen we daar mogelijk een Belgisch verdedigingsduo, met ook nog Dedryck Boyata. Al is Celtic niet de enige club die aast op Denayer. Ook het Italiaanse Torino meldde zich voor een huur van onze landgenoot.