België en Italië willen dat betrekkingen “meer politiek” van aard worden

België en Italië zijn woensdag overeengekomen om hun bilaterale betrekkingen een “meer politiek” karakter te geven. Dat zei buitenlandminister Didier Reynders, na afloop van een ontmoeting met zijn Italiaanse ambtgenoot Enzo Moavero Milanesi in Brussel.

De twee buitenlandministers hadden een lange ontmoeting in het Brusselse Egmontpaleis. In de voormiddag had Moavero deelgenomen aan een herdenking van de mijnramp in Marcinelle.

Reynders en Moavero kwamen overeen om de bilaterale betrekkingen tussen beide landen “weer op gang te brengen”. Bedoeling is nu eerst die contacten op ministerieel niveau vast te leggen. Nadien kunnen ze zich verleggen naar specifieke domeinen, zoals cultuur, transport en energie. Het voornemen om een “meer politieke” relatie op gang te brengen, zou kunnen uitmonden in de oprichting van gemeenschappelijke instellingen, zegt Reynders.

De Italiaanse regering, die in juni van start ging, bestaat uit de populistische Vijfsterrenweging en de rechts-populistische Lega. Hoewel de twee partijen een eurosceptische inborst delen, is het de zeer Europese Enzo Moavero Milanesi die de post van Buitenlandse Zaken bekleedt. Hij werkte twintig jaar lang in Brussel en was al minister van Europese Zaken van 2011 tot 2014.