Belgen waren geldkoeriers voor nieuwe aanslagen van ISIS

In een onderzoek naar aanslagen die terreurgroep ISIS na Parijs en Brussel wilde plegen, komen ook Belgen voor. Zo hielpen twee Brusselaars mee om nieuwe terreur te betalen, schrijft Het Laatste Nieuws donderdag.

In november 2016 startte een samenwerking tussen westerse veiligheidsdiensten. Die waren te weten gekomen dat de leiding van IS in Syrië weer aanslagen in Europa beraamde. De cel die de terreur in Parijs en Brussel had georganiseerd - en voor een stuk uit Belgen bestond - was dan wel opgerold, maar dezelfde opdrachtgevers bleken nog altijd een wijdvertakt netwerk te hebben. Dat strekte zich uit van de Balkan tot in Portugal, blijkt uit documenten die de krant samen met Duitse, Portugese en Spaanse journalisten heeft uitgewisseld.

Door het intensieve werk dat de speurders in ons land al verricht hadden, maakten er maar weinig Belgen deel uit van die nieuwe terroristische structuur. Toch doken er nog twee Brusselaars op, in de rol van geldkoerier. Het Belgische gericht zou hun belang wel niet groot inschatten. Er waren gerichte droneaanvallen in Syrië nodig om de aanslagcomplotten tegen te gaan.