Vijf ISIS-strijders verliezen Australische nationaliteit

Australië heeft de nationaliteit van vijf personen ingetrokken wegens hun lidmaatschap van de terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS). Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Immigratie Peter Dutton donderdag gemeld. Het is nog maar de tweede keer dat de Australische overheid die maatregel neemt.

Het gaat om drie mannen en twee vrouwen – volgens Australische media twintigers en dertigers – die een dubbele nationaliteit hadden. Ze verliezen nu hun Australische nationaliteit en mogen het land niet meer binnen. De regering beroept zich daarvoor op een wet die sinds 2015 van kracht is en haar de bevoegdheid geeft om de Australische nationaliteit van mensen met een dubbele nationaliteit in te trekken “als zij in tegenstelling tot hun loyaliteit aan Australië handelen door deel te nemen aan terrorismegerelateerd gedrag”.

In totaal zijn nu al zes mensen op die manier de Australische nationaliteit ontnomen. Vorig jaar werd de ISIS-strijder Khaled Sharrouf de eerste Australische burger van wie de nationaliteit geschrapt werd. Enkele maanden later overleed hij tijdens een bombardement met een Amerikaanse drone in Syrië.

Volgens gegevens van de overheid zijn ongeveer 230 Australiërs naar Irak en Syrië getrokken om zich aan te sluiten bij ISIS. Ongeveer 90 van hen kwamen om in het conflict.