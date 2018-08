Kleuter (4) bijna verdronken in Hengelhoef, ouders op zoek naar vrouw die hun kind redde

Houthalen-Helchteren - Een vierjarige kleuter is eerder deze week bijna verdronken in de Plas in Hengelhoef, in het Limburgse Houthalen-Helchteren, zo meldt de VRT. Zijn ouders zijn nu op zoek naar de vrouw die hun zoontje heeft gered.

Het jongetje raakte maandagmiddag zijn vader kwijt en ging kopje-onder in een vijver van het recreatiedomein. Een vrouw zag de kleuter echter dobberen en sprong meteen het water in.

Twee jongeren uit Nederland en een medewerker van Hengelhoef begonnen met de reanimatie, maar het jongetje was al in een coma geraakt. Hij werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, waar hij woensdagavond weer bij bewustzijn kwam. De toestand van het jongetje is intussen stabiel, al zal hij wel nog heel wat onderzoeken moeten ondergaan.

Zijn ouders zijn nu op zoek naar de vrouw die redding bracht, om haar te bedanken.