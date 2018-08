Einde staking bij Ivago nog niet in zicht: Gentse afvalophalers weigeren om voorakkoord te bespreken

Afsnee / Gent - Het overleg bij de Gentse afvalintercommunale Ivago zit muurvast. Donderdagochtend heeft een deel van het personeel geweigerd rond tafel te gaan zitten om het voorakkoord te bespreken. Voornamelijk de liberale bond VSOA houdt het been stijf. De kans dat er vandaag nog een akkoord uit de bus komt, slinkt ziendero Sinds begin deze week staken de afvalophalers tegen de hoge werkdruk. In de Gentse straten stapelt het afval zich op.

Het personeel van afvalintercommunale Ivago wil niet weten van het ontwerpakkoord dat de vakbonden en de directie hadden bereikt. Normaal moet vanmorgen over het plan gestemd worden, maar de werknemers hebben het voorstel al bij de poort verworpen. De vertrouwensbreuk is totaal. Dat bevestigt Peter Wieme van het ACV aan onze redactie.

Foto: fvv

Het personeel legde maandag het werk neer vanwege de hoge werkdruk, vooral in de extreme hitte van de afgelopen dagen. Het bedrijf nam maatregelen om de werkdruk in de zomermaanden wat te verlichten. Zo krijgen de afvalophalers een uur hitterust, als temperaturen van 30 graden worden voorspeld. Dat betekent dat ook containerparken een uur vroeger zullen sluiten, wat proactief aan de burger zal worden meegedeeld. Later wordt bekeken of ophaalploegen in juni tot september vanaf 6 uur ’s ochtends al kunnen uitrijden. En de afvalintercommunale stelt ook gratis zonnebrandcrème ter beschikking van het personeel, met factor 50.

Verdeel en heers

Maar een deel van het personeel blijkt niet bereid om zich uit te spreken over de tekst, die steun krijgt van het ACOD. Bij ACV-OD en VSOA klinken positieve signalen over de operationele verbeteringen in het akkoord, zoals de aangepaste hitteregeling en bijkomende werkkrachten bij inhaaloperaties. Maar het wederzijds respect wordt volgens ACV-OD geschonden door een deel van het personeel af te zonderen. “Dit is een politiek van verdeel-en-heers”, klinkt het bij Peter Wieme van ACV-OD.

Er is al jaren sprake van een slechte relatie tussen personeel en directie. De directie stemde daarom on om zich te laten coachen. Nu blijkt het wantrouwen te diep te zitten: “Het personeel wil nu duidelijk het signaal geven dat de maat vol is”, aldus nog Peter Wieme van het ACV. De werkwijze van de directie leidt tot onvrede en pessimisme over de duurzaamheid van de sociale vrede bij Ivago. Rond 9 uur is niet duidelijk wat de informatiesessie van de directie teweeg zal brengen en of het voorakkoord donderdag nog groen licht kan krijgen. In elk geval zal de raadpleging langer duren dan voorzien.

Hoe het nu verder moet, is niet duidelijk. Intussen stapelt het afval zich op in de Gentse straten. Pas wanneer dit een dreiging wordt voor de volksgezondheid kunnen afvalophalers opgevorderd worden.