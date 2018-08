Indonesisch eiland Lombok opnieuw getroffen door zware aardbeving: verschillende huizen ingestort

Het Indonesische eiland Lombok is donderdagochtend opnieuw getroffen door een aardbeving met een kracht van 5.9 tot 6.2 op de schaal van Richter, afhankelijk van de bronnen. Verschillende gebouwen op het eiland zijn ingestort, wat de wederopbouw na de aardbeving die zondag al honderden slachtoffers maakte, alleen maar moeilijker maakt.

Donderdag vroeg in de ochtend werd Lombok, dat al zware schade had geleden door de aardbeving van zondag, opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 5.9 (volgens de United States Geological Survey) of 6.2 (volgens Reuters), en deed nog eens heel wat gebouwen instorten. Of er opnieuw slachtoffers vielen, is niet bekend.

Volgens Sutopo Purwo Nugroho van de rampendienst van Indonesië was de paniek op straat groot: “Mensen renden hun huizen uit toen ze de sterke trillingen voelden. Ze zijn nog steeds getraumatiseerd. Sommige gebouwen zijn nog verder beschadigd door deze beving.”

Vlaming Wout Valkenborgh, die getuige was van de eerdere beving op Gili (een eveneens zwaar door dezelfde aardbeving getroffen eiland), verkeert momenteel in Bali.“Het was tot hier voelbaar, we zaten op het strand en voelden het ongeveer 20 seconden trillen. Hier is er geen schade, maar we zijn fel geschrokken. Alle mensen keken wel even naar elkaar met een blik van: ‘Voelen we het nu echt weer beven?’”

Video: Reuters

Het Indonesische eiland Lombok werd zondag nog getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6,9. De officiële dodenbalans daarvan is opgelopen tot 168. De militairen ter plaatse en de lokale burgerbescherming op Lombok spreken van een veel hoger aantal slachtoffers, tot wel 381 doden.

Een week eerder was er al een lichtere aardbeving op het populaire vakantie-eiland. Daarbij vielen 20 doden.

OPROEP. Bevindt u zich nog op Lombok? Neem dan contact met ons op via deze link.

Na de aardbeving van zondag zouden meer dan 20.000 mensen hulp nodig hebben, maar het Rode Kruis zegt dat hun werk bemoeilijkt wordt door aardverschuivingen en het vele puin. “We maken ons zorgen dat onze trucks niet door het puin zullen geraken en ondertussen gebeuren er ook aardverschuivingen. Veel mensen zijn dakloos en velen onder hen zijn de heuvelachtige en bergachtige gebieden ingetrokken uit angst voor een tsunami”, zo vertelt Husni Husni van het Rode Kruis aan CNN.