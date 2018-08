Trudeau na mensenrechten-rel met Saoedi-Arabië: “Wij gaan niet zwijgen”

De Canadese premier Justin Trudeau heeft voor het eerst gereageerd op de diplomatieke rel tussen Ottawa en Riyad. “Canada zal zich altijd krachting en duidelijk uitspreken, zowel in besloten kring als publiekelijk, over kwesties met betrekking tot de mensenrechten”, verdedigde hij zijn minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland. “We zullen een diplomatieke en politieke dialoog blijven aangaan met Saoedi-Arabië.”

“We begrijpen hun belang in de wereld en erkennen dat ze op een aantal belangrijke thema’s al vooruitgang hebben geboekt”, zei de regeringsleider voorts. “Maar tegelijkertijd zullen wij duidelijk en krachtig onze mening blijven zeggen over kwesties van mensenrechten, zowel in het binnen- als buitenland.” Canada zal dat altijd “op een constructieve en beleefde manier” doen.

De oorzaak van de diplomatieke rel tussen beide landen waren kritische tweets van de Canadese buitenlandminister Chrystia Freeland en de Canadese ambassade in Riyad eind vorige week over de arrestatie van mensenrechtenactivisten in Saoedi-Arabië. Riyad reageerde ongewoon heftig, wees de Canadese ambassadeur het land uit en trok zijn ambassadeur uit Ottawa terug.

Bovendien kondigde het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken aan dat het de handel en investeringen tussen beide landen zou bevriezen. De televisiezender al-Arabiya berichtte ook al dat de 15.000 Saudische studenten in Canada hun studies elders moeten voortzetten. De door de staat gecontroleerde luchtvaartmaatschappij Saudia schrapt vanaf volgende week alle vluchten van en naar Toronto.

Volgens Trudeau loopt het diplomatiek overleg tussen Canada en Saoedi-Arabië nog steeds. Freeland sprak dinsdag nog telefonisch met haar Saoedische ambtsgenoot Adel al-Jubeir, aldus de regeringleider.