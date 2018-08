Expert hersenletsels formeel: “Verbied kopspel voor kinderen onder achttien, beperk het voor volwassenen”

De discussie over de gevolgen van het ‘kopspel’ in het voetbal blijft voor animo zorgen. De Amerikaans-Nigeriaanse expert Bennet Omalu roept op tot radicale maatregelen.

Kinderen onder achttien mogen niet meer koppen en ook voor volwassenen zouden sterke restricties moeten worden opgesteld. Dit is het opmerkelijke advies van Bennet Omalu (49). Hij is niet zomaar de eerste de beste. Deze in Californië residerende Nigeriaan is een expert in hersenletsels. “Het is onzinnig om een voorwerp aan hoge snelheid tegen te houden met je hoofd”, aldus Omalu bij BBC 5. “Zelfs op professioneel niveau moet dit ingeperkt worden, simpelweg omdat het gevaarlijk is. Daarom roep ik om te verbieden aan kinderen onder achttien jaar om nog langer een bal te koppen in het voetbal. Kinderen jonger dan twaalf jaar zouden een voetbal moeten spelen met minder fysieke contacten, tussen twaalf en achttien zou fysiek contact toegestaan mogen worden maar zonder kopspel. Ik besef dat dit voor veel mensen moeilijk te aanvaarden is maar de wetenschap evolueert, de maatschappij evolueert. Het is tijd om sommige gewoontes te veranderen.”

Slachtoffers

Er zouden spelers zijn die aan voetbal overleden zijn. Voormalige Engels internationale Jeff Astle overleed op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van het meermaals koppen van zware lederen voetballen. Astle overleed in 2004 nadat hij tien jaar had geleden aan Alzheimer. Zijn dochter Dawn riep intussen nogmaals op om de mogelijke relatie tussen hersenletsels en veelvuldig koppen te onderzoeken. “Ik veronderstel niet dat er nog spelers overleden zijn aan hersenletsels als gevolg van het veelvuldig koppen, ik ben er zeker van”, verwees ze naar de dood van Rod Taylor, voormaliger speler van onder meer Bournemouth. Volgens diens dochter Rachel Walden was de dementie van haar vader veroorzaakt door zijn kopspel en de bijhorende hersenschuddingen. “Voor mij moet het kopspel niet worden verboden maar we moeten wel meer hulp voorzien voor de slachtoffers ervan. De instanties moeten hun verantwoordelijkheid nemen.”