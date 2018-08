Politie rukt uit voor ontsnapte panter op parking hotel in Anderlecht

Anderlecht - De politiezone Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) keek donderdagochtend even vreemd op toen ze een telefoontje binnenkregen voor een zwarte panter op de parking van het Ibishotel aan de Lenniksebaan.

Het waren gasten van het hotel die het dier tot hun grote verbazing rond 5.40 uur opmerkten. De politie kwam ter plaatse met de brandweer en ook de helikopter van de federale politie werd ingezet. Bij aankomst zat het dier nog steeds op de parking. ‘Met wagens hebben we de parking afgesloten om het dier op afstand te houden”, zegt Marie Verbeke van de politie.

Er werd ook beroep gedaan op een dierenarts om het dier te komen verdoven. Maar die moest van redelijk ver komen en ondertussen was de eigenaar al zelf op komen dagen. Die verbleef ook in het hotel en had een goede uitleg voor de aanwezigheid van het dier. “De man leidt dieren op om mee te draaien in films en heeft een opname gepland in ons land. De panter was dus wel goed getraind. Het dier stak normaal in een paardenbox die wat verderop op de parking stond. Hij bleek volledig in orde met alle documenten en kon het dier opnieuw veilig opbergen. Maar ja, dit was wel even stressen”, zegt Verbeke nog.