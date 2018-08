ONWEER. Eén knal en Marcs huis was weg, gezin ontsnapt aan de dood en koppel alles kwijt na blikseminslag

Eén dag na het onweer wordt pas echt duidelijk hoe groot de schade is in Vlaanderen. Zo zag Marc zijn huis voor de helft verdwijnen na één bliksemschicht, ontsnapten Else en Salvatore aan de dood in hun slaapkamer en zijn Monique en Eddy dakloos: “We zijn alles kwijt.” Het verhaal van de zwaarst getroffen Vlamingen.

TERVUREN - Eén bliksemschicht en de helft van Marcs huis was weg

De bliksem sloeg woensdagochtend rond 4 uur in op een huis in de Zuerbergstraat in Duisburg (Tervuren). Marc Schoonheydt kon vluchten, maar ...