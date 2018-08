270 kilo ivoor verzameld tijdens de campagne “Laat je (slag)tanden zien”

De campagne “Laat je (slag)tanden zien” eindigt op zondag, 12 augustus, de internationale dag van de olifant. Sinds 15 mei werd meer dan 270 kilo ivoor in de containers gedeponeerd die waren opgesteld bij de FOD Volksgezondheid, in Pairi Daiza en de ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael.

Hele slagtanden, gesculpteerde delen van slagtanden, beeldjes in alle mogelijke vormen en groottes, halssnoeren, armbanden, allerlei hangers en heel wat andere kleine voorwerpen (lepels, vorken, messen, haarborstels, spiegels, nagelvijlen, …) werden gevonden in de containers in Pairi Daiza, ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael en in de container bij de FOD.

In België zijn de verkoop en de aankoop van ivoor toegelaten met een CITES certificaat. Om dit certificaat te bekomen moet de eigenaar aantonen dat het ivoor dateert van vóór 1984 en/of werd ingevoerd vóór 1990 met een CITES vergunning (zie www.citesinbelgie.be voor meer info).

Geen makkelijke opdracht als het gaat over ivoor dat werd meegebracht door een familielid dat lang geleden in Afrika of in Azië heeft gewerkt en er geen enkel document meer beschikbaar is van die periode. En wat met snuisterijen, beeldjes en juwelen meegebracht van vakantie? Wellicht werden die onbewust, en dus zonder CITES vergunning, ingevoerd. Maar dat betekent ook dat al die voorwerpen illegaal zijn en dus niet verkocht mogen worden.

Daarom brachten veel burgers hun ivoor nu binnen.

Indien burgers hun ivoor ook na de campagne kwijt willen, kunnen ze steeds contact opnemen met de CEL CITES waar ze hun ivoren voorwerpen kunnen binnenbrengen.