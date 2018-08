Diesel en stookolie goedkoper

Brussel - Diesel en stookolie worden vrijdag een tikkeltje goedkoper. Dat zegt de overheidsdienst Economie.

De maximumprijs van diesel daalt dan 0,9 cent tot 1,543 euro per liter. Stookolie wordt 1 cent goedkoper: bij bestellingen van meer dan 2.000 liter komt de maximumprijs op 0,6993 euro per liter, bij kleinere bestellingen wordt dat 0,7273 euro per liter. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie donderdag.

De prijsdalingen zijn het gevolg van de schommelingen van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.