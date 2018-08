114 jaar cel voor Thaise monnik met Porsche en Harley Davidson

Een boeddhistische monnik die een jaar geleden door de VS was uitgeleverd, heeft zich donderdag door een Thaise rechter horen veroordelen tot een straf van 114 jaar opsluiting voor fraude en witwassen. Wiraphon Sukphon hield er een levensstijl op na die niet echt past bij die van een monnik.

Hij had een vermogen opgebouwd van een slordige 620.000 euro, hij bezat drie auto’s, waaronder een Porsche en een Mercedes-Benz, en voorts ook een Harley Davidson-motor. Er circuleerde van de man een foto op internet waarop hij troont in een privéjet met zonnebril op en een Louis Vuitton-tas naast zich op de zetel.

De monnik is donderdag veroordeeld voor witwassen van zwart geld, voor fraude en diefstal van geld via het internet. De 39-jarige Wiraphon Sukphon - als monnik droeg hij de naam Luang Pu Nen Kham - moet ook 743.000 euro terugbetalen aan 29 personen die een klacht tegen hem hebben ingediend.

Hij werd in juli vorig jaar gearresteerd, nadat hij door de VS was uitgeleverd aan Thailand. Daar was hij in 2013 naartoe gevlucht, omdat hij onraad rook. De politie was toen een onderzoek naar zijn bezittingen gestart. Hij wordt ook beschuldigd van verkrachting van een minderjarige. Daarover volgt in oktober een uitspraak van de rechtbank.

Thailand telt circa 300.000 boeddhistische monniken. 95 procent van de Thais zijn boeddhisten. De laatste jaren duiken vaker verhalen op van monniken die zich te buiten gaan aan drugs, drankverslaving, prostitutie en corruptie.