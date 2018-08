Ex-drummer Clouseau krijgt topfunctie bij managementbureau

Bob Savenberg (56), voormalig drummer bij Clouseau, heeft een topfunctie te pakken bij een managementbureau. Vanaf 1 september wordt hij de nieuwe managing director van het management-, marketing- en communicatiebedrijf House of Entertainment. Daarmee volgt hij Pieter Ramboer op, die intern doorschuift als CEO.

Bob Savenberg begon zijn carrière als drummer bij Clouseau. Als artiest was zijn solocarrière succesvol en scoorde hij samen met Stef Bos een nummer één-hit met ‘Breek de stilte’. Bob werd in 1996 manager van de popgroep Vanda Vanda en richtte zijn eigen managementbureau Stageplan op.

Vijf jaar later verkocht hij dat aan Sony Music Live Entertainment, om zich beter te kunnen focussen op zijn activiteiten als manager van onder anderen Natalia, Staf Coppens en Katja Retsin.

De laatste jaren was Bob als manager eerder actief in de schaduw, maar toch kiest hij er nu opnieuw bewust voor om als managing director aan de slag te gaan bij House of Entertainment.

“Ik heb ongelooflijk veel zin om mijn kennis en ervaring te delen met de ploeg van House of Entertainment”, aldus Bob Savenberg. “De laatste jaren heb ik veel gesprekken gehad met artiesten en blijkt dat er meer dan ooit nooit is aan professionele en vooral eerlijke begeleiding. Ik stond verstomd van de verhalen over managers die moeilijk bereikbaar zijn of zo goed als geen langetermijnplan hebben.”

De portefeuille van House of Entertainment wordt met het aantrekken van Bob Savenberg meteen versterkt. Naast onder anderen de Romeo’s, Lindsay, Gene Thomas en DJ’s Robert Falcon en Ward, worden Mathias Vergels en Stap Coppens daaraan toegevoegd.