Nicklas Pedersen verlaat KV Mechelen voor Nederlandse promovendus Emmen

Brussel - De Nederlandse promovendus FC Emmen heeft donderdag de komst van aanvaller Nicklas Pedersen bekendgemaakt. De Deen komt over van KV Mechelen en tekende in Emmen een overeenkomst voor één seizoen, met een optie op nog een jaar.

De dertigjarige Pedersen was sinds 2012 in ons land aan de slag bij achtereenvolgens KV Mechelen (2012-2013), AA Gent (2013-2016), KV Oostende (2016-2017) en opnieuw KV Mechelen (2017-2018). Voordien speelde hij ook al even in Nederland bij FC Groningen (2009-2012).

Vorig seizoen kwam de blessuregevoelige aanvaller, dertienvoudig Deens international, bij het degraderende Mechelen tot 27 officiële duels (en vijf goals). Komende zondag speelt FC Emmen, dat vorig seizoen via de nacompetitie promoveerde naar de hoogste divisie in Nederland, zijn eerste Eredivisiewedstrijd ooit, op bezoek bij ADO Den Haag. Het team telt met verdediger Jason Bourdouxhe één landgenoot in zijn rangen. De Nederlander Luciano Slagveer wordt gehuurd van Sporting Lokeren.