Onweer waait ons land binnen: eerste regenbuien en rukwinden

Het gevreesde onweer waait langzaam maar zeker ons land binnen. Het KMI verwacht donderdag vanaf de middag een zwaar onweer, met felle buien en rukwinden die nog harder zouden kunnen toeslaan dan in de nacht van dinsdag op woensdag al het geval was.

Sinds 11 uur is het donderdag op veel plaatsen in Vlaanderen hard aan het regenen en het gaat overal steeds harder waaien. Weerman Frank Deboosere meldt dat een eerste onweersgolf al voorbij is in Luxemburg, Luik en Limburg. De tweede is daar nu aanbeland: onder meer in Beringen dondert het en valt de regen in grote hoeveelheden uit de lucht.

Eerste onweersgolf (Luxemburg, Luik en Limburg) is bijna voorbij.

Vanuit het ZW nadert een tweede reeks onweders.https://t.co/3kGLw6m0NL#codeoranje — Frank Deboosere (@frankdeboosere) 9 augustus 2018

Uit voorzorg zijn al wat parken gesloten, zowel in Leuven, Brussel als Bilzen. Ook de stad Antwerpen kondigt donderdag aan de stedelijke parken gesloten te houden omdat de kans op afbrekende takken te groot is. De begraafplaatsen Silsburg, Schoonselhof, Berchem, Sint-Fredegandus en Van Heybeeckstraat gaan ook dicht voor bezoekers door de aanwezigheid van monumentale bomen en grafmonumenten. De provincie Vlaams-Brabant heeft haar provinciedomeinen in Kessel-lo en Huizingen dan weer om veiligheidsredenen gesloten.

In West-Vlaanderen blijven de provinciedomeinen open, maar er worden waarschuwingsborden geplaatst waarop de provincie mensen afraadt om de domeinen te betreden. Provinciedomein Sterrebos in Rumbeke is de uitzondering: dat is fysiek afgesloten.

Code oranje

Het KMI waarschuwt voor code oranje. Het instituut spreekt daarvan als er kans is op hevig onweer met mogelijke overlast op verschillende plaatsen, vooral vanaf 14 uur. Intense regen, rukwinden en hagel kunnen aanzienlijke schade veroorzaken. Wie dan de baan opmoet, wordt ook aangeraden voorzichtig te zijn.

Het Crisiscentrum raadt aan om alles wat niet vast hangt in de tuin, zoals tuinmeubelen en bloembakken, binnen te halen of vast te hangen. Hou deuren en ramen gesloten, hou huisdieren binnen en trek overbodige stekkers uit stopcontacten.

#KMI waarschuwing: vandaag trekt een erg actieve regen- en onweersgolf over ons land. Dit #onweer kan gepaard gaan met hagel, zware windstoten van + 90 km/h en neerslag tot 20 liter/m² in sommige streken.

Schade? -> Bel 1722

Houd 112 en 101 vrij voor dringende oproepen. pic.twitter.com/I4wVBgKI0g — CrisisCenter Belgium (@CrisiscenterBE) 9 augustus 2018

Het wordt in geen geval een mooie zomerdag. In de loop van dag kan lokaal felle regenval vallen, alsook stevige regen- en onweersbuien vanuit Frankrijk met kans op zeer zware windstoten tot 90 km/u. De maxima variëren van 20 tot 26 graden.

Het KMI waarschuwt nog voor wateroverlast. In sommige streken kan de regenval 20 liter/m² overschrijden. De kans op windschade is zeer groot. Bij Noodweer Benelux spreken ze zelfs van windstoten tot 100 kilometer per uur. “Weermodellen, waaronder vooral ECMWF, berekenen een mogelijk explosieve uitdieping van een thermisch lagedrukgebied boven de Benelux”, klinkt het.

Bij niet-dringende zaken, zoals stormschade, belt u het nummer 1722.