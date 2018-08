Diksmuide - De Hillestraat in Woumen, een deelgemeente van Diksmuide, werd donderdag opgeschrikt door een brand in een stal. Het dak van de stal is daarbij beschadigd geraakt.

Het vuur werd opgemerkt door verschillende camera’s die in de stal waren opgesteld. De dertig koeien die in de stal stonden, konden daardoor nog op tijd uit de stal worden gehaald. Inmiddels heeft de brandweer het vuur onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niks duidelijk.