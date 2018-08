Flexibele scheiding tussen werk en privé maakt gelukkiger

Bij een 9-tot-5-mentaliteit wordt er vaak gewaakt over een strikte scheiding tussen het werk en het privéleven. Maar maakt dat wel gelukkig?

Meer tijd doorbrengen met gezin lijkt voor veel Belgen de beste manier om te ontspannen, maar met het standaard werkstramien lukt dat niet altijd even goed. Veel bedrijven zitten nog vastgeroest in een ouderwets werkprivépatroon dat niet altijd in het voordeel is van de werknemer. Terwijl flexibele initiatieven zoals thuiswerk en glijdende uren ook hun voordeel blijken te hebben.

Gelukkiger

Werknemers die bij een peiling van Tempo Team aangaven tevreden te zijn over werkprivébalans, gaven ook aan dat voor hen werk en privé door elkaar lopen. Die troebelere grens leek hun tijdverdeling net ten goede te komen en zorgde ervoor dat ze gelukkiger waren op het werk.

Zo zou 72% met een flexibele kijk op werkprivétijd gelukkig zijn, terwijl bij mensen met een meer afgebakende werkprivéplanning maar 60% gelukkig zou zijn. Die flexibiliteit op de werkplek en in de werktijd zou er verder nog voor zorgen dat de relatie tussen de werknemer en werkgever erop vooruitgaat, de werknemers beter gaan presteren en dat ze een betere balans en welzijn ervaren.

