Opnieuw politieactie in West-Vlaanderen: vier slapende transmigranten uit maïsveld gehaald

Oudenburg - Een dag nadat de politie een tentenkamp van transmigranten ontruimde in Jabbeke was het donderdagochtend de beurt aan Oudenburg. In totaal kon de politie vier transmigranten, die aan het slapen waren midden in een maïsveld, identificeren.

De bosjes vlak naast de autosnelweg werden grondig uitgekamd. De transmigranten waren waarschijnlijk van de komst van de politie getipt door buurtbewoners, want de politie trof er geen enkele meer aan. Terwijl er volgens omwonenden eerder deze week zeker 100 mensen verbleven. Wel lagen er heel wat spullen in de bossen. Die werden door de technische dienst weggenomen en verwijderd.

Omdat de politie vermoedde dat de transmigranten zich verderop in de maïs schuilhielden, werd die ook nog grondig uitgekamd. Die actie had meer succes. Want daar trof de politie vier transmigranten aan die aan het slapen waren midden in de maïs. Zij werden geïdentificeerd en gevraagd om te vertrekken.

Foto: tlg