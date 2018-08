Nederlandse politica beweert slachtoffer te zijn geweest van groepsverkrachting door moslims en stapt kort nadien uit het leven

Politici in Nederland reageren geschokt op de plotse dood van PVV-politica Willie Dille (53). Enkele uren nadat ze met een verhaal over een groepsverkrachting door moslims naar buiten was gekomen, stapte ze zelf uit het leven. De politie onderzoekt de zaak maar zegt dat Dille nooit een klacht heeft ingediend, ook al werd ze naar eigen zeggen bedreigd.

“Een geweldige warme collega die altijd oog had voor haar medemens en de jeugd in het bijzonder. Wij zullen haar enorm missen”, zegt partijvoorzitter Geert Wilders. Premier Rutte zegt geschokt te zijn “met dit zwaar verlies” en burgemeester Krikke van Den Haag heeft zijn vakantie afgebroken en keert terug naar Den Haag. “De gemeente verliest een betrokken en gepassioneerde collega”, zegt hij.

Willie Dille, die namens de PVV in de Tweede Kamer zat tussen 2010 en 2012 en gemeenteraadslid was in Den Haag, stapte woensdagavond zelf uit het leven. Haar familie heeft dat intussen bevestigd.

Opvallend is dat ze in de uren voor haar dood een bericht op Facebook postte waarin ze vertelde hoe ze in maart 2017 het slachtoffer werd van een groepsverkrachting door moslims. Volgens Dille bedreigden die haar en eisten ze dat ze haar mond zou houden in de gemeenteraad. Het bericht is intussen verwijderd.

De politie van Den Haag was al eerder op de hoogte. Volgens de woordvoerder werden meerdere gesprekken gevoerd met de politica over de feiten en over de bedreigingen. Maar ze heeft altijd geweigerd om een klacht in te dienen.

Dille suggereerde dat Arnoud V., voormalig lid van de PVV en nu in de gemeenteraad als lid van een islamitische partij, achter de aanranding zat. Zelf ontkent hij dat en dreigt zelfs met een klacht wegens laster.