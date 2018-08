Paniek in Zwitsers dorp: spectaculaire modderstroom veroorzaakt veel schade

De Zwitserse gemeente Chamoson kreeg dinsdag te maken met een zware modderstroom. Op amateurbeelden van enkele ooggetuigen valt te zien hoe een enorme stroom van modder verschillende huizen en wegen overspoelde. Voorlopig is geen sprake van gewonden.

Het was de combinatie van zware regenval en een erg stevige wind die de modderstroom op gang bracht in het bergachtige gebied. En die was bijzonder spectaculair, getuige de videobeelden die nadien op sociale media terechtkwamen. Mensen met wat zin voor risico konden vastleggen hoe de bruine smurrie enkele meters in de lucht spoot, langs de huizen stroomde maar ook bruggen en wegen volledig inpalmden.

De paniek bij de lokale inwoners was groot, maar van slachtoffers is voorlopig geen sprake. Er is wel veel materiële schade. Gevels zijn besmeurd door de modder, en ook een heleboel wagens raakten beschadigd.