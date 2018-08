Burgemeester na uitlekken van pikante beelden West-Vlaamse schepen: “Toekomst moet uitwijzen of hij nog zal kunnen functioneren in zijn functie”

Langemark-Poelkapelle - Of Frank Gheeraert (Open VLD), schepen van Ruimtelijke Ordening in Langemark-Poelkapelle, kan aanblijven zal in de komende dagen moeten blijken. Het is in de eerste plaats aan de schepen zelf en aan zijn partij de Open Vld om daarover te beslissen, reageert burgemeester Alain Wyffels (CD&V) op het uitlekken van naaktfoto’s in een zomerbar in Langemark-Poelkapelle.

LEES OOK. Heeft politicus op seksfeestje iets strafbaars gedaan? En betekent dit het einde van zijn carrière? (+)

Gheeraert heeft vanmorgen bij de politie een klacht ingediend nadat een anoniem persoon ermee dreigde 800 beelden van een erotisch feestje in de lokale zomerbar La Brasa openbaar te maken. De foto’s gaan ondertussen al viraal.

“Dit is een grote inbreuk op mijn privacy”, reageert Gheeraert zwaar misnoegd. “Ik betwist niet dat ik in die zomerbar aanwezig was. Maar er heeft dus iemand de moeite gedaan om zich door het maïs te dringen en foto’s te komen trekken. Dat is een totale inbreuk van onze privacy en voyeurisme.”

De schepen van Langemark-Poelkapelle zegt dat hij inderdaad op het feestje aanwezig was, samen met zijn vrouw. Op de beelden, die ook onze redactie bereikten, zijn een tiental naakte mensen te zien, sommigen in expliciete poses. “Ik hoef mij niet te verantwoorden voor mijn privéleven”, zegt Gheeraert. “Ik begrijp welke indruk je van de foto’s kan hebben, maar dit was geen seksfeestje.”

“We hebben al samengezeten met de schepen. Het is niet leuk natuurlijk om zo in het nieuws te komen. Maar wij distantiëren ons van het gebeuren en het is niet aan mij of aan mijn partij om een standpunt in te nemen. Dat zal Open Vld wel doen. Schepen Gheeraert zal zich moeten beraden over zijn toekomst en zien of wat nu gebeurd is, zijn moreel gezag niet te fel zal aantasten”, zegt burgemeester Wyffels.

Wie er achter de beelden zit, is voorlopig onduidelijk. De schepen zelf sluit niet uit dat de komende verkiezingen ermee te maken hebben. “Dit is pure chantage. Ik hoop dat de politie snel achterhaalt wie hier achter zit.” In de mail die samen met een selectie van de beelden ruim werd verspreid, laat de verzender weten dat hij wil dat de zomerbar La Brasa alle komende events afgelast. Het zou dus ook kunnen gaan om een misnoegde buurtbewoner.

De man of vrouw zegt in een bericht dat hij/zij werd gestoord door te luide muziek en zo bij de bar terecht kwam. De persoon bezorgde al meer dan 150 foto’s aan de eigenaar en sponsors van de zomerbar en eist dat tegen donderdagavond alle toekomstige evenementen van de zomerbar worden afgelast.

“Wat we nu vooral willen is dat jullie jullie verantwoordelijkheid nemen en alle events van de zomerbar aflassen, indien dit niet gebeurt krijgt Langemark alvast de warmste zomerbar van België. Wij hoeven jullie niet uit te leggen wat dit met zich zou meebrengen op elk media forum...”, klinkt het letterlijk.

Volgens de eigenaar van de zaak, Rik Ostijn, ligt de zomerbar afgelegen en moet de fotograaf minstens 200 meter door de mais zijn gelopen om de foto’s te kunnen maken.

De lokale politie onderzoekt de zaak. Dat volwassenen naakt op een privéfeestje lopen, is niet strafbaar. Zeker niet wanneer er geen kinderen in de buurt zijn. De kans is groot dat de man of vrouw die de beelden heeft gelekt, wel zal worden vervolgd.

Schepen Frank Gheeraert uit Langemark heeft donderdagmiddag een klacht ingediend tegen de maker en verspreider van foto’s van een feest in de zomerbar La Brasa. Dat bevestigt het West-Vlaamse parket, afdeling Ieper.