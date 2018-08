Officieel: Leander Dendoncker trekt op huurbasis (!) naar de Premier League

Leander Dendoncker is officieel een speler van Wolverhampton. De middenvelder legde deze ochtend succesvol zijn medische testen af en werd eerder op de dag al gespot in een trainingsoutfit van zijn nieuwe club. Nu kondigden ook de clubs de tranfser officieel aan. Opmerkelijk: het betreft een uitleenbeurt met een verplichte aankoopoptie van 13,5 miljoen euro.

Eerder was Dendoncker dichtbij een overgang naar Marseille, dat zelfs 19,6 miljoen euro veil had. Maar de entourage van de speler ontdekte snel dat Dendoncker dan eigendom zou worden van het louche investeringsfonds Doyen Sports en blokte de overgang vervolgens af. Bij Wolverhampton komt hij terecht in het netwerk van supermakelaar Jorge Mendes, mede-oprichter van ... Doyen Sports. Het verschil is wel dat Dendoncker nu rechtstreeks eigendom wordt van de club zelf, en er geen derde partij betrokken is.

Lees ook: Dendoncker wordt een pion in het netwerk van supermakelaar Jorge Mendes