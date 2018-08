Buitenlandse media struikelen over euthanasie van 9-jarig Belgisch kindje

“Kinderen krijgen euthanasie in België”: de kop van een opiniestuk in de toonaangevende Amerikaanse krant The Washington Post haalt uit naar het Belgische euthanasiebeleid. Intussen werd het bericht opgepikt door tal van internationale media. Veelal wordt verbolgen gereageerd.

Het artikel bombardeerde het Belgische nieuws tot wereldnieuws, het stuk werd opgepikt door grote kranten als The Sun, The Independent en The Telegraph. “We hadden deze internationale reactie verwacht”, zegt Luc Proot van de euthanasiecommissie in De Wereld Vandaag op Radio 1.

De auteur van het stuk in The Washington Post vindt het onbegrijpelijk dat de “ultieme medische autonomie (zelfbeschikkingsrecht over eigen leven nvdr)” gegeven wordt aan “iemand die te jong is om te stemmen of om in te stemmen tot seks”. Volgens het rapport van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie kregen in 2016 en 2017 drie kinderen euthanasie. Ze waren 9, 11 en 17 jaar oud en terminaal ziek.

Nog volgens de auteur wordt het beleid breed gesteund door de Belgische publieke opinie en zijn deze drie cases een precedent. “Er zullen er zeker nog meer (kinderen nvdr.) volgen die dodelijke injecties zullen krijgen. Dit jaar, volgend jaar en het jaar daarna.”

De auteur contacteerde Luc Proot, LEIF-arts en lid van de euthanasiecommissie. Hij zegt aan Radio 1 niet verrast te zijn door de internationale aandacht. “In het buitenland blijft de oppositie tegen euthanasie bijzonder groot. Voor terminale patiënten bestaat hier en daar openheid, maar dat is niet zo voor psychiatrische patiënten of kinderen, al zijn ze terminaal. Dit is bijna overal not done.”

Proot benadrukt dat dit uitzonderlijke gevallen zijn. De kinderen leden alle drie aan een somatische aandoening (een lichamelijke niet-psychische aandoening). “De wetgever voorziet duidelijk in criteria voor experts om euthanasie bij terminale kinderen te beoordelen. Ouders moeten tegelijk toestemming geven en er gezien het lijden achter staan.”

Overigens is de vrees van The Washington Post, dat er grote aantallen kinderen euthanasie gaan krijgen, onterecht. “Het gaat altijd om kinderen die in behandeling zijn in universitaire centra waar lang voor hun leven is gevochten.” Ook kan er geen sprake zijn van buitenlands euthanasietoerisme. “Je moet een echte arts-patiëntrelatie opbouwen voor je een euthanasieprocedure kan opstarten. Een buitenlandse patiënt kan hier onmogelijk zomaar een procedure beginnen.”