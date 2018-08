Met NRJ gaat voor het eerst in tien jaar weer nieuwe nationale radiozender in de ether

De nieuwe hitzender NRJ is vanaf 3 september te beluisteren. In Antwerpen werden donderdag de elf presentatoren voorgesteld, zes jonge talenten werden geselecteerd na een talentenjacht.

“Voor het eerst sinds de start van Nostalgie - exact 10 jaar geleden - is er een nieuwe landelijke radiozender in Vlaanderen”, zegt Tom Klerkx, directeur van Nostalgie én NRJ. De nieuwe zender start vanaf 20 augustus met een kick-off campagne en gaat op 3 september in de ether. De uitzendstudio’s in het Mediahuis-gebouw in Antwerpen zijn nog volop in aanbouw.

NRJ Vlaanderen is voor de helft in handen van Mediahuis en voor de andere helft van De Vijver Media. Er zal een operationele samenwerking zijn met de Mediahuis-zender Nostalgie, die vanuit hetzelfde gebouw uitzendt.

De Vlaamse invulling van NRJ, de van oorsprong Franse radiozender die uitgroeide tot de grootste commerciële radio-onderneming in Europa, is volgens Klerkx volledig onafhankelijk. “We hebben licentie om de NRJ-naam te gebruiken, maar inhoudelijk vullen we alles zelf in.”

NRJ zal - naast online en digitaal - te ontvangen zijn op stadsfrequenties in heel Vlaanderen. “Daarmee bereiken we 70 procent van Vlaanderen”, zegt Kristof Demasure van De Vijver Media. Een landelijke frequentie, om overal in Vlaanderen opgepikt te kunnen worden, kon NRJ niet bemachtigen. “Maar we blijven vragende partij, mocht er in de toekomst een plaats vrijkomen.”

De zender zal volop inzetten op de laatste grote hits: 70 procent van de muziek op NRJ zal niet ouder zijn dan vijf jaar. Er zullen ook live showcases georganiseerd worden, waarbij “grote namen” uit de muziekwereld beloofd worden. De presentatoren komen uit het doelpubliek: jonge, actieve twintigers die in de stad wonen. Zes van de elf presentatoren werden geselecteerd bij een talentenjacht in juni, waar 250 mensen zich voor inschreven.