Politie moet autodieven achtervolgen in weide en krijgt hulp uit onverwachte hoek

De politie van Seminole County in de Amerikaanse staat Florida kreeg zondagnacht hulp uit wel erg vreemde hoek. Tijdens een achtervolging was een kudde koeien die er zowaar mee voor zorgde dat een verdachte werd opgepakt. “De grote groep koeien is haar nu aan het volgen, zo kan je haar makkelijk zien”, klonk het vanuit een politiehelikopter.

Het ging om Jennifer Kaufman, Jamie Young en Erin Thomas. De drie verdachten probeerden te vluchten van de politie nadat ze door een agent toevallig werden opgemerkt in hun gestolen Subaru. Lang verder rijden lukte hen echter niet. In de buurt van Sipes Avenue crashten ze met hun wagen, waarna ze noodgedwongen te voet hun vluchtpoging moesten voortzetten. Enkel Thomas bleef in de wagen zitten tot hij werd gearresteerd.

Vanaf dat ogenblik kon de politie op de hulp van de dieren rekenen. Zowel Kaufman als Young opteerden ervoor om door een koeienweide te lopen, maar hadden daarbij niet gedacht dat ze constant zouden achtervolgd worden door de runderen. Vooral Kaufman werd flink in het oog gehouden door de koeien. Een enorm voordeel voor de politie, die vooral vanuit de helikopter handige informatie kon doorspelen aan de collega’s in het veld. “Als je de grote groep koeien ziet: ze zijn haar letterlijk aan het volgen.”

Uiteindelijk konden ze kort nadien de overige verdachten inrekenen. Achteraf werd in hun wagen ook drugs aangetroffen, waaronder cocaïne.