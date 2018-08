Gerante in levensgevaar nadat vriend haar voor ogen van dochtertje neersteekt in bakkerij

Torhout - Bij een steekpartij in bakkerij Devriendt in de Oostendestraat in Torhout is de gerante donderdagmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt. De vrouw werd voor de ogen van haar driejarig dochtertje neergestoken op het moment dat er wellicht geen andere klanten in de winkel aanwezig waren.

De feiten gebeurden rond de middag. De 34-jarige vrouw uit Torhout was met haar driejarige dochtertje in de winkel toen ze werd neergestoken door haar vriend. Het slachtoffer werd met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

De verdachte werd ter plaatse opgepakt en moet nog verhoord worden over de feiten. Over zijn motief is voorlopig dus nog niets bekend.