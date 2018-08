Jupiler Pro League - Kaveh Rezaei tekent bij tot 2022 bij Charleroi

Charleroi -

De 26-jarige Rezaei streek vorig seizoen neer op Mambourg, dat hem wegplukte bij de Iraanse topclub Esteghlal FC. Hoewel het zijn eerste avontuur in Europa was, vond hij meteen vlot de weg naar doel: in alle competities inbegrepen scoorde hij sindsdien 18 keer in 43 wedstrijden.